HOME SPORTS MOTOGP

Akui Didekati Repsol Honda, Miguel Oliveira Segera Diumumkan sebagai Pengganti Marc Marquez?

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |07:48 WIB
Akui Didekati Repsol Honda, Miguel Oliveira Segera Diumumkan sebagai Pengganti Marc Marquez?
Pembalap Tim RNF Aprilia, Miguel Oliveira. (Foto: Instagram/88migueloliveira)
A
A
A

LOMBOK – Pembalap Tim RNF Aprilia, Miguel Oliveira mengaku ada pendekatan dari pihak Repsol Honda untuk menggantikan Marc Marquez yang baru saja pindah ke Gresini Racing. Namun, Oliveira menegaskan sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut, jadi belum ada hal yang disepakati.

Oliveira mengaku baru sebatas didekati oleh tim pabrikan asal Jepang tersebut. Dia juga menegaskan sejauh ini belum ada langkah konkret yang dilakukan Honda dengannya.

"Belum ada yang dibahas, yang ada hanyalah pendekatan. Tapi belum ada yang konkret,” kata Oliveira, dipetik dari Crash, Jumat (13/10/2023).

Sebagaimana diketahui, Marquez telah resmi untuk tidak melanjutkan sisa kontraknya dengan Honda 2024 mendatang. Dia kini sudah sah diperkenalkan sebagai rider baru tim Gresini Racing Ducati.

Kepergian Marquez itupun membuat Honda perlu segera mencari penggantinya. Beberapa nama sudah masuk dalam daftar pencalonan termasuk Oliveira.

Miguel Oliveira

Honda diisukan tertarik menduetkan Oliveira dengan Joan Mir di tim Repsol Honda. Namun mereka tampaknya masih menimang-nimang keputusan tersebut.

Oliveira pun mengaku senang dilirik Honda. Mengingat pabrikan Jepang itu merupakan tim besar di MotoGP. Namun dirinya sementara masih tidak ingin merubah kontrak.

Halaman:
1 2
