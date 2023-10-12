Fakta Marc Marquez Akan Umumkan Tim Baru di MotoGP Mandalika 2023

FAKTA Marc Marquez akan umumkan tim baru di MotoGP Mandalika 2023 menarik untuk diulas. Menjelang balapan MotoGP Mandalika 2023 pada 13-15 Oktober 2023, sejumlah isu panas bermunculan.

Salah satunya adalah kabar bahwa Marc Marquez telah memutuskan untuk bergabung dengan tim baru di MotoGP 2024 mendatang. Pasalnya, pembalap asal Spanyol tersebut resmi berpisah dengan Repsol Honda setelah MotoGP 2023 usai.

Ya, Marc Marquez kabarnya diagendakan akan umumkan tim barunya di MotoGP Mandalika 2023 dalam konferensi pers khusus pada Kamis (12/10/2023). Namun hal tersebut diurungkan karena permintaan dari Honda sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Simon Patterson seorang jurnalis MotoGP.

“Update dari konfrensi pers omong kosong pekan ini. Marc Marquez seharusnya dijadwalkan akan memiliki konferensi persnya sendiri besok, untuk berbicara soal 2024. Namun hal itu kini sudah batal, tampaknya atas permintaan Honda," cuit Simon Patterson dalam akun X @denkmit, Kamis (12/10/2023).

Lebih lanjut lagi, Honda rupanya meminta Marquez untuk tetap bungkam mengenai masa depannya hingga akhir musim tahun ini. Sedangkan konferensi pers khusus tersebut jika tidak ada perubahan akan dihadiri oleh Alex Marquez, Augusto Fernandez , Enea Bastianini, dan pembalap Moto2 Pedro Acosta.

Marquez pertama kali debut dengan tim asal Jepang tersebut pada 2013 silam usai naik kelas dari Moto2. Selama menunggangi Repsol Honda, Marc Marquez telah mencatatkan rekor fantastis, yakni enam kali juara dunia MotoGP pada 2013, 2014, 2016,2017, 2018, dan 2019.