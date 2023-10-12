Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dipepet Jorge Martin, Francesco Bagnaia Merasa Tak Tertekan Jelang MotoGP Mandalika 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |01:04 WIB
Dipepet Jorge Martin, Francesco Bagnaia Merasa Tak Tertekan Jelang MotoGP Mandalika 2023
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia bersaing ketat untuk juara dunia MotoGP 2023 (Foto: Instagram/@motogp)
A
A
A

JAKARTA - Francesco Bagnaia tak merasa tertekan dipepet Jorge Martin pada klasemen sementara MotoGP 2023. Pembalap tim Ducati Lenovo itu yakin bisa mengatasi tekanan pada MotoGP Mandalika 2023 akhir pekan ini.

Posisi Pecco di klasemen sementara MotoGP 2023 dalam tekanan dengan perbedaan poin yang sedikit dari Martin di posisi kedua. Sang juara dunia bertahan kini mengoleksi 319 poin, dan hanya unggul tiga angka dari pesaing terdekatnya.

Jorge Martin (89) melaju di depan Marco Bezzecchi (72) dan Francesco Bagnaia (1) pada MotoGP San Marino 2023 (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Kendati demikian, Pecco mengaku tidak merasa tertekan dan akan tampil seperti seri-seri sebelumnya di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun MotoGP Indonesia akan digelar pada 13-15 Oktober mendatang.

"Tekanan pasti selalu ada, saya sudah terbiasa dengan hal itu. Saya rasa saya bisa mengatasinya, kita lihat nanti," jelas Bagnaia dalam sebuah acara di Jakarta, dikutip pada Kamis (12/10/2023).

Perbedaan tiga poin tersebut membuat Pecco bisa saja kehilangan posisi pertamanya di klasemen sementara. Martin berkesempatan untuk mengudeta posisi sang juara bertahan di MotoGP Indonesia 2023 nanti.

Meski demikian, Pecco tetap tak merasa tertekan dan mengaku senang bisa berada di Indonesia. Ia sudah tidak sabar untuk bisa segera tampil di Sirkuit Mandalika.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement