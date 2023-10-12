Dipepet Jorge Martin, Francesco Bagnaia Merasa Tak Tertekan Jelang MotoGP Mandalika 2023

JAKARTA - Francesco Bagnaia tak merasa tertekan dipepet Jorge Martin pada klasemen sementara MotoGP 2023. Pembalap tim Ducati Lenovo itu yakin bisa mengatasi tekanan pada MotoGP Mandalika 2023 akhir pekan ini.

Posisi Pecco di klasemen sementara MotoGP 2023 dalam tekanan dengan perbedaan poin yang sedikit dari Martin di posisi kedua. Sang juara dunia bertahan kini mengoleksi 319 poin, dan hanya unggul tiga angka dari pesaing terdekatnya.

Kendati demikian, Pecco mengaku tidak merasa tertekan dan akan tampil seperti seri-seri sebelumnya di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun MotoGP Indonesia akan digelar pada 13-15 Oktober mendatang.

"Tekanan pasti selalu ada, saya sudah terbiasa dengan hal itu. Saya rasa saya bisa mengatasinya, kita lihat nanti," jelas Bagnaia dalam sebuah acara di Jakarta, dikutip pada Kamis (12/10/2023).

Perbedaan tiga poin tersebut membuat Pecco bisa saja kehilangan posisi pertamanya di klasemen sementara. Martin berkesempatan untuk mengudeta posisi sang juara bertahan di MotoGP Indonesia 2023 nanti.

Meski demikian, Pecco tetap tak merasa tertekan dan mengaku senang bisa berada di Indonesia. Ia sudah tidak sabar untuk bisa segera tampil di Sirkuit Mandalika.