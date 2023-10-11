Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Cara Menghitung ELO Rating Catur

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |12:25 WIB
Cara Menghitung ELO Rating Catur
Berikut cara menghitung ELO rating catur. (Foto: Reuters)
CARA menghitung ELO rating catur akan dibahas dalam artikel ini. ELO rating catur adalah sistem peringkat yang digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan pemain catur. Sistem ini dikembangkan oleh Arpad Elo, seorang fisikawan dan ahli statistika Hungaria.

ELO rating catur dihitung menggunakan rumus berikut:

ELO = K * (R - E) + R

Keterangan:

* ELO adalah rating baru pemain

* K adalah faktor penyesuaian

* R adalah rating pemain sebelumnya

* E adalah rating rata-rata lawan

Faktor penyesuaian (K) adalah nilai yang menentukan seberapa besar rating pemain akan berubah setelah pertandingan. Nilai K biasanya berkisar antara 20 hingga 40.

Nilai rating rata-rata lawan (E) ditentukan berdasarkan rating semua pemain yang bertanding. Misalnya, seorang pemain dengan rating 1.500 bermain melawan pemain dengan rating 1.600. Hasil pertandingan adalah seri.

Dengan menggunakan faktor penyesuaian 20, perhitungan ELO rating baru pemain adalah sebagai berikut:

ELO = 20 * (1.600 – 1.500) + 1.500

ELO = 1.520

Dengan demikian, rating pemain setelah pertandingan adalah 1.520.

