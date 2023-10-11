5 Momen Kocak yang Berpotensi Terulang di MotoGP Mandalika 2023, Nomor 1 Paling Gokil!

MotoGP Mandalika 2023 akan digelar akhir pekan ini (Foto: Instagram)

LIMA momen kocak yang berpotensi terulang di MotoGP Mandalika 2023 akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya aksi gokil Fabio Quartararo yang meniru pawang hujan Rara.

Sejumlah momen kocak kemungkinan besar bakal terulang di MotoGP Mandalika 2023 nanti. Apa saja? berikut daftarnya.

5. Marc Marquez Naik Motor yang Mati Pajak





Marc Marquez harus absen di MotoGP Mandalika 2022 kemarin usai mengalami kecelakaan di sesi pemanasan. Kondisi cederanya cukup serius lantaran sebelumnya The Baby Alien juga kecelakaan saat melahap sesi kualifikasi.

Uniknya, usai kecelakaan, Marc Marquez dibantu ke paddock dengan menggunakan motor matic yang pajaknya mati. Kabar terakhir motor matic tersebut viral sampai dijual dengan harga fantastis Rp100 juta.

4. Aleix Espargaro Minta Nasi ke Tim Suzuki





Selanjutnya ada tingkah dari pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro. Setelah menyelesaikan latihan bebas 1, Aleix mengunggah sebuah foto ke instagram-nya.

Dalam foto tersebut, tampak seporsi nasi putih di sebuah wadah bertuliskan Suzuki Ecstar. Uniknya lagi, wadah itu beralaskan sebuah meja yang bernama Aprilia. Kemudian, Aleix menuliskan rasa terima kasihnya pada Suzuki karena telah memberinya makanan pokok masyarakat Indonesia.