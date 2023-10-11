Baru Selesai Operasi, Marco Bezzecchi Tetap Berangkat ke Indonesia untuk MotoGP Mandalika 2023

TAVULLIA - Marco Bezzecchi tetap memutuskan untuk terbang ke Indonesia dan bersiap untuk mengikuti MotoGP Mandalika 2023. Padahal, pembalap tim Mooney VR46 Racing Team itu masih dalam pemulihan setelah melakukan operasi akhir pekan lalu.

Sebagaimana diketahui, Bezzecchi baru saja menjalani operasi setelah mengalami kecelakaan saat latihan motocross di trek milik Valentino Rossi, The Ranch, Tavullia, Italia. Sehari setelahnya, Bez langsung naik ke meja operasi pada Minggu 8 Oktober 2023.

"Ada seseorang yang tidak ingin ketinggalan penerbangan ke Indonesia. Marco Bezzecchi akan terbang ke Mandalika, Indonesia kami datang!" tulis unggahan @VR46RacingTeam, Rabu (11/10/2023).

Bezzecchi sendiri sebelumnya juga memang sudah mendapatkan lampu hijau dari tim medis Mooney VR46 untuk berangkat ke Indonesia. Namun, masih belum diketahui apakah pembalap asal Italia itu bisa adu cepat di lintasan akhir pekan ini.

BACA JUGA: Rabu Jadi Penentu Keikutsertaan Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2023

Adapun MotoGP Indonesia 2023 akan digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 13-15 Oktober mendatang. Ini akan menjadi kali kedua para pembalap dunia tampil di lintasan tersebut.

Bezzecchi masih harus melakukan tes medis terlebih dahulu di Sirkuit Mandalika pada Kamis 12 Oktober 2023. Jika mendapat lampu hijau, pembalap berusia 24 tahun itu baru bisa menunggangi kuda besinya di lintasan sepanjang 4,31 km tersebut.