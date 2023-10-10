Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Hal Ini, Marc Marquez Janji Perlihatkan Pertunjukan Terbaik di MotoGP Mandalika 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:59 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Marc Marquez Janji Perlihatkan Pertunjukan Terbaik di MotoGP Mandalika 2023
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

MANDALIKA – Kegagalan Marc Marquez tampil di MotoGP Mandalika 2022 membuatnya kini antusias menyambut seri Indonesia di musim 2023 ini. Rider Repsol Honda itu pun berjanji akan memberikan pertunjukkan terbaik saat mentas di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Pada Selasa (10/10/2023), Marquez telah tiba di Lombok. Dia disambut oleh segelintir penggemarnya dan juga masyarakat lokal di bandara.

Bintang asal Spanyol itu sangat bersemangat dan antusias untuk menyapa lebih banyak penggemarnya lagi di Mandalika. Terlebih, dia gagal membalap tahun lalu di trek sepanjang 4,31 km itu karena mengalami cedera setelah kecelakaan dalam sesi pemanasan.

Kendati demikian, karena sudah menjajal Mandalika, Marquez percaya diri sudah punya gambaran yang apik untuk tampil di MotoGP Mandalika 2023. Dia pun berjanji bakal menyajikan pertunjukkan balap yang bagus untuk para penggemarnya.

Marc Marquez tiba di Lombok

“Di Indonesia, Anda bisa merasakan semangat para penggemar setiap kali Anda berkunjung. Sayangnya, tahun lalu saya tidak bisa ambil bagian dalam balapan pada hari Minggu setelah kecelakaan pemanasan,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Selasa (10/10/2023).

“Tapi saya mengikuti tes di sini saat itu dan menyelesaikan pelatihan GP dan kualifikasi pada hari Jumat dan Sabtu. Itu sebabnya kami punya gambaran bagus tentang apa yang diharapkan tahun ini. Kami ingin menampilkan pertunjukan yang bagus dan sangat menikmati acara ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
