5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Mandalika 2023, Nomor 1 Berpotensi Juara Dunia

SEBANYAK lima pembalap calon pemenang MotoGP Mandalika 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya berpotensi jadi juara dunia.

MotoGP akan kembali singgah ke Indonesia pada tanggal 13-15 Oktober 2023 mendatang. Para pembalap akan kembali adu cepat demi memperebutkan gelar juara di Sirkuit Mandalika.

Namun, ada perburuan gelar juara dunia yang mewarnai balapan kali ini, karena musim ini sudah memasuki seri-seri penutup. Beberapa di antara para pembalap MotoGP ini memiliki potensi untuk menajdi juara dunia, namun bukan berarti yang lainnya tak bisa bersaing.

Berikut 5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Mandalika 2023

5. Francesco Bagnaia





Francesco Bagnaia merupakan kandidat terkuat untuk menjadi juara dunia pada saat ini. Dia memiliki motivasi bagus untuk menang di Mandalika karena sedang dikejar Jorge Martin di klasemen.

Sang juara bertahan memuncaki klasemen dengan catatan 319 poin dan hanya unggul tiga poin dari Martin. Dengan motivasi tersebut, bukan tidak mungkin Pecco – sapaan Bagnaia – bakal menjadi yang tercepat pada akhir pekan ini.

4. Marc Marquez





Marc Marquez telah mengalami musim yang sulit sejauh ini. Namun, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut telah menunjukkan peningkatan dari seri demi seri.

Terbaru pada balapan di Jepang hampir dua pekan lalu, Marquez sukses naik podium di balapan utama untuk pertama kalinya pada musim ini. Catatan tersebut menjadi modal untuk bisa memberi kejutan di Mandalika.