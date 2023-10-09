Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tegas! Jorge Martin Tolak Mentah-Mentah jika Diminta Ducati Mengalah dari Francesco Bagnaia dalam Perebutan Juara MotoGP 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |04:21 WIB
Tegas! Jorge Martin Tolak Mentah-Mentah jika Diminta Ducati Mengalah dari Francesco Bagnaia dalam Perebutan Juara MotoGP 2023
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia kala beraksi di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Pramac Ducati, Jorge Martin, bersikap tegas dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023. Dia menegaskan takkan mau mengalah dari pembalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, dalam perebutan gelar juara musim ini.

Ya, persaingan dua pembalap Ducati, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, dalam perebutan gelar juara musim ini memang makin ketat. Kini, Bagnaia yang ada di puncak klasemen MotoGP 2023, hanya unggul tiga angka dari Jorge Martin yang mengekor ketat di posisi kedua.

Jorge Martin

Jorge Martin memang tampil impresif bersama tim satelit Ducati, Prima Pramac. Dia telah berhasil mencatat tiga kemenangan dan tujuh podium. Teranyar, kemenangan diraih di MotoGP Jepang 2023 pada akhir pekan lalu.

Mendekati akhir musim balapan, Martin pun mulai diwanti-wanti Ducati untuk sedikit mengalah dari Bagnaia. Namun alih-alih menerima, rider asal Spanyol itu justru ogah nurut.

Martin tetap ingin menandingi Bagnaia di sisa seri musim ini. Pasalnya, Martin punya tujuan tinggi untuk menjadi rider tim pabrikan Ducati.

Jorge Martin berharap Ducati bisa mengapresiasinya. Selain itu, Martin merasa MotoGP akan kehilangan titik serunya jika dia harus mengalah dari Pecco.

“Ya, ada. Mereka mengatakan kepada kami bahwa kami harus berhati-hati, agar Anda tidak dapat menyusulnya (Pecco)," jelas Martin, dipetik dari Crash, Snein (9/10/2023).

“Sejak awal musim, kami sangat berhati-hati terhadapnya, pada akhirnya hal itu memengaruhi Anda dalam balapan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement