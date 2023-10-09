Tegas! Jorge Martin Tolak Mentah-Mentah jika Diminta Ducati Mengalah dari Francesco Bagnaia dalam Perebutan Juara MotoGP 2023

PEMBALAP Pramac Ducati, Jorge Martin, bersikap tegas dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023. Dia menegaskan takkan mau mengalah dari pembalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, dalam perebutan gelar juara musim ini.

Ya, persaingan dua pembalap Ducati, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, dalam perebutan gelar juara musim ini memang makin ketat. Kini, Bagnaia yang ada di puncak klasemen MotoGP 2023, hanya unggul tiga angka dari Jorge Martin yang mengekor ketat di posisi kedua.

Jorge Martin memang tampil impresif bersama tim satelit Ducati, Prima Pramac. Dia telah berhasil mencatat tiga kemenangan dan tujuh podium. Teranyar, kemenangan diraih di MotoGP Jepang 2023 pada akhir pekan lalu.

Mendekati akhir musim balapan, Martin pun mulai diwanti-wanti Ducati untuk sedikit mengalah dari Bagnaia. Namun alih-alih menerima, rider asal Spanyol itu justru ogah nurut.

Martin tetap ingin menandingi Bagnaia di sisa seri musim ini. Pasalnya, Martin punya tujuan tinggi untuk menjadi rider tim pabrikan Ducati.

Jorge Martin berharap Ducati bisa mengapresiasinya. Selain itu, Martin merasa MotoGP akan kehilangan titik serunya jika dia harus mengalah dari Pecco.

“Ya, ada. Mereka mengatakan kepada kami bahwa kami harus berhati-hati, agar Anda tidak dapat menyusulnya (Pecco)," jelas Martin, dipetik dari Crash, Snein (9/10/2023).

“Sejak awal musim, kami sangat berhati-hati terhadapnya, pada akhirnya hal itu memengaruhi Anda dalam balapan," lanjutnya.