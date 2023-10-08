Nuansa Bunga dan Penuh Warna Meriahkan Penutapan Asian Games 2023

HANGZHOU – Acara penutupan Asian Games 2023 berlangsung amat meriah di Hangzhou Sports Park Stadium, Hangzhou, China, pada Minggu (8/10/2023) malam WIB. Closing ceremony itu memperlihatkan kemeriahan warna serta nuansa bunga yang membawa acara tersebut terlihat megah.

Tepat pukul 19.00 WIB, Closing Ceremony Asian Games 2023 itu diawali dengan pengibaran bendera tuan rumah, China, dan menyanyikan lagu kebangsaan. Ratusan penari berbaris rapi menghiasi lapangan stadion.

Closing Ceremony Asian Games 2023 menghadirkan video aksi tarian ala Negeri Tirai Bambu itu. Efek digital pun menghiasi Kota Hangzhou dalam video tersebut.

Efek cahaya LED menjadi unggulan di acara ini. Para penampil berseragam warna-warni kompak memeriahkan pembukaan Closing Ceremony Asian Games 2023 diiringi dengan nyanyian lagu multi ajang edisi ke-19 itu.

Maskot Asian Games 2023 juga menjadi ikon di tengah lapangan. China menyuguhkan karakter penuh bunga di acara penutupan tersebut.