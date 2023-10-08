Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kontingen Indonesia Cetak Sejarah di Asian Games 2023, Raih Medali Emas Terbanyak di Luar Negeri!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |09:14 WIB
Kontingen Indonesia Cetak Sejarah di Asian Games 2023, Raih Medali Emas Terbanyak di Luar Negeri!
Cabor perahu naga sumbang medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KONTINGEN Indonesia cetak sejarah di Asian Games 2023 yakni meraih medali emas terbanyak di luar negeri! Dalam hal ini, kontingen Tim Merah Putih itu berhasil mencatatkan rekor emas terbanyak ketika tidak berstatus sebagai tuan rumah Asian Games.

Per Minggu (8/10/2023) pukul 07.00 WIB, kontingen Indonesia berada di posisi ke-13 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. Kontingen Merah-Putih total telah mengoleksi 36 medali di Asian Games tahun ini yang digelar di China.

Dari 36 medali kontingen Indonesia di Asian Games 2023, 7 di antaranya adalah medali emas. Kemudian 11 medali perak, dan 18 medali lainnya merupakan medali perunggu yang didapat selama bertanding di Hangzhou, China, sejak akhir September 2023 lalu.

Perolehan medali tersebut membuat kontingen Indonesia mencetak sejarah di Asian Games 2023 yakni meraih medali emas terbanyak di luar negeri. Dalam hal ini, Indonesia merebut medali emas terbanyak di Asian Games ketika bukan menjadi tuan rumah.

Prestasi terbaik Indonesia saat bukan menjadi tuan rumah adalah meraih 6 medali emas di Asian Games 1998 di Bangkok. Selebihnya, kontingen Indonesia hanya mendapatkan kurang dari 6 medali emas.

Tercatat, di Asian Games 1982, Indonesia hanya merebut 4 emas. Setelah itu, di Asian Games 1986 hanya meraih 1 emas, edisi 1990 (3 emas), 1994 (3 emas), 2002 (4 emas), 2006 (2 emas), 2010 (4 emas).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement