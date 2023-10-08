Kontingen Indonesia Cetak Sejarah di Asian Games 2023, Raih Medali Emas Terbanyak di Luar Negeri!

KONTINGEN Indonesia cetak sejarah di Asian Games 2023 yakni meraih medali emas terbanyak di luar negeri! Dalam hal ini, kontingen Tim Merah Putih itu berhasil mencatatkan rekor emas terbanyak ketika tidak berstatus sebagai tuan rumah Asian Games.

Per Minggu (8/10/2023) pukul 07.00 WIB, kontingen Indonesia berada di posisi ke-13 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. Kontingen Merah-Putih total telah mengoleksi 36 medali di Asian Games tahun ini yang digelar di China.

Dari 36 medali kontingen Indonesia di Asian Games 2023, 7 di antaranya adalah medali emas. Kemudian 11 medali perak, dan 18 medali lainnya merupakan medali perunggu yang didapat selama bertanding di Hangzhou, China, sejak akhir September 2023 lalu.

Perolehan medali tersebut membuat kontingen Indonesia mencetak sejarah di Asian Games 2023 yakni meraih medali emas terbanyak di luar negeri. Dalam hal ini, Indonesia merebut medali emas terbanyak di Asian Games ketika bukan menjadi tuan rumah.

Prestasi terbaik Indonesia saat bukan menjadi tuan rumah adalah meraih 6 medali emas di Asian Games 1998 di Bangkok. Selebihnya, kontingen Indonesia hanya mendapatkan kurang dari 6 medali emas.

Tercatat, di Asian Games 1982, Indonesia hanya merebut 4 emas. Setelah itu, di Asian Games 1986 hanya meraih 1 emas, edisi 1990 (3 emas), 1994 (3 emas), 2002 (4 emas), 2006 (2 emas), 2010 (4 emas).