Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Minggu 8 Oktober Pukul 07.00 WIB: Indonesia Satu Strip di Atas Malaysia

Cabor BMX jadi salah saut penyumbang medali emas Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN sementaara perolehan medali Asian Games 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Hingga Minggu (8/10/2023) pukul 07.00 WIB. Kontingen Indonesia berada di peringkat klasemen sementara.

Wakil Merah-Putih sejauh ini mengoleksi 36 medali. Rinciannya adalah tujuh medali emas, 11 perak dan 18 perunggu.

Berada di peringkat ke-13, Indonesia masih lebih baik dari Malaysia yang menghuni posisi 14 atau satu strip di bawah Indonesia. Malaysia mengoleksi 32 medali dengan rincian enam medali emas, delapan perak dan 18 perunggu.

Gelaran Asian Games 2023 sendiri sudah memasuki hari terakhir. Closing Ceremony atau upacara penutupan akan dilangsungkan hari ini, Minggu (8/10/2023) malam WIB.

Namun, masih ada sejumlah cabang olahraga (cabor) yang akan memperebutkan medali di hari terakhir ini. Cabor yang masih memperebutkan medali diantaranya Karate dan Artistic Swimming (Renang Indah).