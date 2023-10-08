Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Minggu 8 Oktober Pukul 07.00 WIB: Indonesia Satu Strip di Atas Malaysia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |07:54 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Minggu 8 Oktober Pukul 07.00 WIB: Indonesia Satu Strip di Atas Malaysia
Cabor BMX jadi salah saut penyumbang medali emas Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KLASEMEN sementaara perolehan medali Asian Games 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Hingga Minggu (8/10/2023) pukul 07.00 WIB. Kontingen Indonesia berada di peringkat klasemen sementara.

Wakil Merah-Putih sejauh ini mengoleksi 36 medali. Rinciannya adalah tujuh medali emas, 11 perak dan 18 perunggu.

Berada di peringkat ke-13, Indonesia masih lebih baik dari Malaysia yang menghuni posisi 14 atau satu strip di bawah Indonesia. Malaysia mengoleksi 32 medali dengan rincian enam medali emas, delapan perak dan 18 perunggu.

Gelaran Asian Games 2023 sendiri sudah memasuki hari terakhir. Closing Ceremony atau upacara penutupan akan dilangsungkan hari ini, Minggu (8/10/2023) malam WIB.

Namun, masih ada sejumlah cabang olahraga (cabor) yang akan memperebutkan medali di hari terakhir ini. Cabor yang masih memperebutkan medali diantaranya Karate dan Artistic Swimming (Renang Indah).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement