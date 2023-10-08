Jadwal MotoGP Mandalika 2023: Marc Marquez Sabet Kemenangan Perdana Musim Ini?

JADWAL MotoGP Mandalika 2023 akan dibahas di artikel kali ini. Setelah tampil apik di seri Jepang kemarin, mungkinkan Marc Marquez (Repsol Honda) bakal meraih kemenangan perdananya musim ini?

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kembali ke podium usai finis ketiga di MotoGP Jepang 2023 yang berlangsung akhir pekan kemarin. Berkaca pada hasil tersebut tidak sedikit yang memprediksi Marquez bakal bangkit di Sirkuit Mandalika.

Sebagai catatan, MotoGP Mandalika 2023 akan digelar pekan depan atau tepatnya pada 13-15 Oktober 2023 mendatang. Saat ini para pembalap MotoGP terpantau sudah mulai berdatangan untuk melakukan persiapan.

Pembalap Pramac Ducati (Jorge Martin) tampil luar biasa pada balapan seri sebelumnya di Sirkuit Motegi Jepang. The Martinator -julukan Jorge Martin- finis di posisi terdepan pada balapan tersebut.

Posisi kedua ditempati rider Ducati Lenovo sekaligus pimpinan klasemen sementara, Francesco Bagnaia. Lalu Marc Marquez melengkapi posisi tiga besar.