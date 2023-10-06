Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Terbesar Tim Ducati Larang Keras Marc Marquez seperti Valentino Rossi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |20:05 WIB
Alasan Terbesar Tim Ducati Larang Keras Marc Marquez seperti Valentino Rossi
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: Reuters)
A
A
A

ALASAN terbesar Tim Ducati larang keras Marc Marquez seperti Valentino Rossi akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Marquez sudah resmi tinggalkan Honda di akhir MotoGP 2023 dan ia pun digosipkan akan bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing.

Jika benar bergabung dengan Ducati, laporan dari Motorsport, Jumat (6/10/2023), tim tersebut melarang Marc Marquez untuk membawa krunya di Honda saat ia bergabung. Dengan kata lain, Ducati hanya mengizinkan pembalap asal Spanyol itu seorang diri yang bergabung.

Alasannya jelas, Ducati tidak ingin membiarkan kru dari tim lain melihat komponen di dalam mesin terbaik yang ada di kelasnya saat ini. Pasalnya, bisa saja di musim berikutnya, para teknisi tersebut pindah ke tim lain dan meniru apa yang mereka lihat dari mesin milik Ducati.

Hal inilah yang selalu dilakukan Valentino Rossi saat aktif menjadi pembalap dulu. Pembalap asal Italia itu selalu membawa kru andalannya setiap kali ia pindah dari satu tim pabrikan ke tim pabrikan lain.

Valentino Rossi saat di Ducati

Mulai dari saat ia pindah dari Honda ke Yamaha pada tahun 2004. Dari Yamaha ke Ducati pada 2011. Hingga saat ia kembali ke Yamaha dari Ducati pada tahun 2013.

Sekadar diketahui, dari informasi yang dihimpun, Ducati untuk sementara hanya berencana memberikan kontrak satu tahun Marc Marquez, yakni hanya untuk musim 2024. Kemudian untuk musim 2025, pembalap akan ada pembicaraan lebih lanjut apakah akan ada perpanjangan atau akan hengkang.

Halaman:
1 2
