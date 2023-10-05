Ganda Putra Indonesia Rontok di Perempatifnal Asian Games 2023, Minions Trending di Indonesia: Rindu Pasangan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya?

GANDA putra Indonesia rontok di perempatfinal Asian Games 2023, Minions trending di Indonesia. Kerinduan terhadap Marcus Gideon/Kevin Sanjaya muncul seiring dengan gugurnya Fajar Alfian/Rian Sanjaya di perempatfinal Asian Games 2023.

Fajar Alfian/Rian Ardianto melakoni Asian Games 2023 sebagai unggulan pertama. Namun, mereka tidak memiliki modal baik karena telah mengalami penurunan performa selama beberapa bulan terakhir.

Fajar/Rian tidak pernah berhasil menjadi juara sejak memenangkan All England 2023. Itu sudah berlalu setengah tahun yang lalu, karena All England 2023 dimainkan pada Maret 2023.

Raihan terbaik mereka sejak saat itu hanyalah menjadi runner-up di Korea Open 2023. Kini, pasangan yang disebut Fajri tersebut kembali antiklimaks dengan kalah 19-21 dan 18-21 dari pasangan Taiwan Lee Yang/Wang Chi-lin di perempatfinal Asian Games 2023.

Performa Fajri begitu merosot semenjak berhasil menjadi ganda putra nomor satu dunia. Hal ini berbanding terbalik dengan Minions alias Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang mampu bertahan hingga lima tahun sebagai pasangan terbaik dunia.

Marcus/Kevin mampu menanggung beban sebagai ganda putra nomor satu dunia dan menyelesaikan tugasnya ketika tampil di Asian Games. Hal itu terjadi ketika Asian Games 2018 lalu yang diselenggarakan di Jakarta-Palembang.