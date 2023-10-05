Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Profil Utut Adianto, Pecatur Legendaris Indonesia yang Kini Jadi Anggota DPR RI

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |01:01 WIB
Profil Utut Adianto, Pecatur Legendaris Indonesia yang Kini Jadi Anggota DPR RI
Profil Utut Adianto, Pecatur Legendaris Indonesia yang Kini Jadi Anggota DPR RI. (Foto: Okezone)
A
A
A

PROFIL Utut Adianto, pecatur legendaris Indonesia yang kini jadi anggota DPR RI akan diulas Okezone. Pria kelahiran Jakarta ini merupakan sosok politikus sekaligus mantan atlet catur terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam sejarahnya.

Utut Adianto pertama kali tertarik pada olahraga catur melalui saudaranya sejak usia 6 tahun. Kemudian pada 1973 tepat saat berusia 8 tahun, ia mengambil keputusan untuk belajar di klub catur Kencana Chess Club.

Kerja keras Utut Adianto dalam mempelajari permainan catur membuahkan hasil manis dengan memenangkan Kejuaraan Junior Jakarta pada 1978 saat nerusia 12 tahun. Setelah itu, ia memenangkan gelar Junior Nasional pada 1979 hingga Kejuaraan Catur Indonesia pada 1982.

Singkat cerita, Utut Adianto dianugerahi gelar Grandmaster pada 1986 yang menjadi pecatur termuda Indonesia melakukannya pada saat itu. Dia memenangkan gelar Grandmaster itu saat berusia 21 tahun.

Namun, rekor Utut Adianto itu telah dilampaui oleh Susanto Megaranto, yang menjadi Grandmaster pada usia 17 tahun. Kendati begitu, ia mampu mempertahankan peringkat Elo lebih dari 2600 antara 1995 dan 1999.

Utut Adianto

Setelah puluhan tahun menggeluti dunia catur, Utut Adianto memutuskan untuk aktif di dunia politik. Ia mulai menjadi anggota DPR sejak periode 2009–2014 untuk daerah pemilihan Jawa Tengah VII (Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga).

Kemudian pada periode 2014–2019, Utut Adianto menjabat Ketua Fraksi PDI–P dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Pada 20 Maret 2018, ia diangkat menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Urusan Rumah Tangga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/43/3177217/percasi_jakarta_menyanggupi_tantangan_10_medali_emas_di_kejurnas_catur_2025-g1fH_large.jpg
Ketua Percasi Jakarta Sanggupi Tantangan 10 Medali Emas di Kejurnas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/43/3162043/percasi_dki_jakarta_menjaring_atlet_potensial_untuk_kejurnas_catur_2025_lewat_kejuaraan_daerah-79fB_large.jpg
Tatap Kejurnas Catur di Sulawesi Barat, Percasi DKI Gelar Seleksi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/43/3123073/pecatur_asal_jawa_timur_im_nayaka_budhidarma_menjadi_juara_turnamen_catur_cepat_ramadhan_cup_2025_dalam_kategori_open-ox5O_large.jpeg
Nayaka Budhidarma Makin Siap Tatap SEA Games dengan Juara Turnamen Catur Ramadhan Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/43/3097842/pecatur_muda_indpnesia_zach_alexander-J6qG_large.jpg
Kisah Zach Alexander Tjong, Pecatur Muda Indonesia yang Sukses di Asia pada Usia 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/43/3007077/kemenpora-apresiasi-digelarnya-capital-market-chess-competition-idx-channel-beri-kontribusi-prestasi-catur-di-indonesia-j11wgh1tmf.jpg
Kemenpora Apresiasi Digelarnya Capital Market Chess Competition IDX Channel, Beri Kontribusi Prestasi Catur di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2902887/profil-nurgyul-salimova-pecatur-cantik-bulgaria-dengan-rating-elo-tertinggi-sepanjang-sejarah-X0HzNJ2eiK.jpg
Profil Nurgyul Salimova, Pecatur Cantik Bulgaria Dengan Rating ELO Tertinggi Sepanjang Sejarah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement