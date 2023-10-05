Profil Utut Adianto, Pecatur Legendaris Indonesia yang Kini Jadi Anggota DPR RI

Profil Utut Adianto, Pecatur Legendaris Indonesia yang Kini Jadi Anggota DPR RI. (Foto: Okezone)

PROFIL Utut Adianto, pecatur legendaris Indonesia yang kini jadi anggota DPR RI akan diulas Okezone. Pria kelahiran Jakarta ini merupakan sosok politikus sekaligus mantan atlet catur terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam sejarahnya.

Utut Adianto pertama kali tertarik pada olahraga catur melalui saudaranya sejak usia 6 tahun. Kemudian pada 1973 tepat saat berusia 8 tahun, ia mengambil keputusan untuk belajar di klub catur Kencana Chess Club.

Kerja keras Utut Adianto dalam mempelajari permainan catur membuahkan hasil manis dengan memenangkan Kejuaraan Junior Jakarta pada 1978 saat nerusia 12 tahun. Setelah itu, ia memenangkan gelar Junior Nasional pada 1979 hingga Kejuaraan Catur Indonesia pada 1982.

Singkat cerita, Utut Adianto dianugerahi gelar Grandmaster pada 1986 yang menjadi pecatur termuda Indonesia melakukannya pada saat itu. Dia memenangkan gelar Grandmaster itu saat berusia 21 tahun.

Namun, rekor Utut Adianto itu telah dilampaui oleh Susanto Megaranto, yang menjadi Grandmaster pada usia 17 tahun. Kendati begitu, ia mampu mempertahankan peringkat Elo lebih dari 2600 antara 1995 dan 1999.

Setelah puluhan tahun menggeluti dunia catur, Utut Adianto memutuskan untuk aktif di dunia politik. Ia mulai menjadi anggota DPR sejak periode 2009–2014 untuk daerah pemilihan Jawa Tengah VII (Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga).

Kemudian pada periode 2014–2019, Utut Adianto menjabat Ketua Fraksi PDI–P dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Pada 20 Maret 2018, ia diangkat menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Urusan Rumah Tangga.