Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Miris, Pertama dalam Sejarah Ganda Putra Indonesia Gagal Raih Medali di Asian Games

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:20 WIB
Miris, Pertama dalam Sejarah Ganda Putra Indonesia Gagal Raih Medali di Asian Games
All Indonesian Final bahkan tercipta di partai puncak Asian Games 2018 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

HANGZHOU - Sektor ganda putra cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Indonesia dipastikan tak meraih medali di Asian Games 2023. Itu menjadi kali pertamanya dalam sejarah sektor andalan Tanah Air gagal membawa pulang medali.

Sejak bulu tangkis resmi dipertandingkan di Asian Games pada 1962, sektor ganda putra Indonesia tak pernah absen menyumbang medali. Rentetan hasil apik tersebut terhenti pada tahun ini setelah dipastikan pulang tanpa medali, bahkan perunggu sekali pun.

Sebelumnya, sektor ganda putra Indonesia selalu menyumbang medali dalam keikutsertaannya di Asian Games. Dalam 15 gelaran, Tim ganda putra menyumbangkan delapan medali emas, tiga perak, dan empat perunggu.

Bahkan, dalam tiga Asian Games terakhir, sektor ganda putra sukses merebut medali emas secara berturut-turut. Emas itu disumbangkan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (2018), Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (2014), dan Markis Kido/Hendra Setiawan (2010).

Tim Indonesia mengutus Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin pada gelaran tahun ini di sektor ganda putra. Sayangnya, keduanya tumbang sebelum memasuki babak semifinal yang artinya mereka gagal meraih medali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement