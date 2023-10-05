Umumkan Tinggalkan Repsol Honda, Marc Marquez Langsung Podium MotoGP Mandalika 2023?

MARC Marquez telah mengumumkan meninggalkan Repsol Honda di akhir musim MotoGP 2023. Akankah pengumuman ini memantik motivasi lebih kepada Marc Marquez untuk memberikan yang terbaik kepada Honda sebelum resmi berpisah nanti? Dengan begitu, Marquez akan mengamuk kala mentas di MotoGP Mandalika 2023 hingga meraih podium?

Ya, kabar mengejutkan diumumkan Honda pada Rabu 4 Oktober 2023. Mereka secara resmi menyampaikan bahwa pihak Honda dan Marc Marquez sepakat untuk berpisah setelah hampir 11 tahun bersama.

Perpisahan itu akan tersaji di akhir MotoGP 2023. Dengan begitu, Marquez cabut lebih awal dari Honda, meski kontraknya sebenarnya masih ada hingga 2024.

“Honda Racing Corporation dan Marc Marquez akan mengakhiri kolaborasi lebih awal dengan kesepakatan bersama,” tulis keterangan resmi HRC.

“Honda Racing Corporation dan Marc Marquez sama-sama memilih untuk mengakhiri kontrak empat tahun mereka sebelum waktunya pada akhir musim Kejuaraan Dunia MotoGP 2023,” lanjutnya.

Perpisahan ini terasa mengejutkan dan emosional bagi kedua belah pihak karena Marquez sudah memberi kontribusi begitu besar kepada Honda. Telah setia dengan Honda sejak debut di kelas MotoGP pada 2013, Marquez telah mempersembahkan 6 gelar juara kepada tim itu.