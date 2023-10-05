Inilah Ramalan Fabio Quartararo Ungkap Bakal Muncul Pembalap MotoGP seperti Valentino Rossi

PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo pernah ungkap bakal muncul pembalap MotoGP seperti Valentino Rossi. Bahkan tidak hanya Valentino Rossi, melainkan juga pembalap hebat lainnya seperti Jorge Lorenzo, Casey Stoner, dan Dani Pedrosa.

Keempat pembalap yang telah pensiun itu memang menjadi ikon MotoGP di era 2000-an. Persaingan mereka dalam meraih podium di setiap balapan selalu menarik untuk disaksikan.

Disaat mereka telah resmi berhenti membalap di lintasan, nama keempat legenda itu tetap menggema sebagai yang terbaik dari ajang balap motor paling bergengsi tersebut.

Menurut salah satu pembalap MotoGP era sekarang, Fabio Quartararo, beberapa tahun ke depan akan muncul pembalap-pembalap hebat seperti para legenda. Balapan mereka tidak akan kalah seru dengan balapan antara Rossi, Stoner, Lorenzo, maupun Pedrosa.

"Mereka sudah berada di sini selama bertahun-tahun, mereka semua tiba pada waktu yang sama, kecuali Valentino yang sudah berada di sini lebih lama,” ujar Fabio Quartararo pada 2022 lalu dikutip dari Motosan.es, Kamis (5/10/2023).

“Tapi kalau kita lihat, dalam waktu enam atau tujuh tahun kita akan punya pembalap-pembalap baru yang akan seperti mereka di masa depan,” sambungnya.