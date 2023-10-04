Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober Pukul 21.30 WIB: Tambah 2 Perak, Indonesia Belum Bergerak dari Posisi 12

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Rabu (4/10/2023) hingga pukul 21.30 WIB menarik untuk diketahui. Untuk Kontingen Indonesia, sejauh ini masih belum bergerak dari posisi 12.

Padahal pada 19.50 WIB tadi Indonesia berhasil menambah medali perak dari cabang olahraga (cabor_ panjat tebing. Dua medali perak itu datang dari nomor speed relay tim beregu putra dan speed relay tim beregu putri.

Beraksi di Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre, Hangzhou, China, medali perak pertama diberikan tim beregu putra. Tim tersebut diwakili oleh Veddriq Leonardo, Kiromal Katibin dan Rahmat Adi Mulyono.

Tim Merah-Putih menyabet medali perak setelah kalah dari China di partai final. Mereka sebenarnya berhasil finis lebih cepat tapi dianulir karena Rahmat Adi melakukan False Start pada putaran kedua.

Lalu medali perak kedua diberikan oleh Desak Made Rita Kusuma Dewi, Rajiah Sallsabillah dan Nurul Iqamah. Srikandi Garuda tumbang di partai final dari China, yang menorehkan waktu di angka 20,925 detik, sementara Indonesia mencatatkan 23,506 detik.

Tentunya perjuangan tim beregu putra dna putri itu patut mendapatkan apresiasi. Namun, peluang emas yang dibuang Indonesia membuat Tim Merah-Putih gagal bergerak dari posisi 12.