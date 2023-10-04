Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober Pukul 21.30 WIB: Tambah 2 Perak, Indonesia Belum Bergerak dari Posisi 12

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |21:34 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 4 Oktober Pukul 21.30 WIB: Tambah 2 Perak, Indonesia Belum Bergerak dari Posisi 12
Klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Rabu (4/10/2023) hingga pukul 21.30 WIB menarik untuk diketahui. Untuk Kontingen Indonesia, sejauh ini masih belum bergerak dari posisi 12.

Padahal pada 19.50 WIB tadi Indonesia berhasil menambah medali perak dari cabang olahraga (cabor_ panjat tebing. Dua medali perak itu datang dari nomor speed relay tim beregu putra dan speed relay tim beregu putri.

Beraksi di Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre, Hangzhou, China, medali perak pertama diberikan tim beregu putra. Tim tersebut diwakili oleh Veddriq Leonardo, Kiromal Katibin dan Rahmat Adi Mulyono.

Tim Merah-Putih menyabet medali perak setelah kalah dari China di partai final. Mereka sebenarnya berhasil finis lebih cepat tapi dianulir karena Rahmat Adi melakukan False Start pada putaran kedua.

Panjat Tebing Asian Games 2023

Lalu medali perak kedua diberikan oleh Desak Made Rita Kusuma Dewi, Rajiah Sallsabillah dan Nurul Iqamah. Srikandi Garuda tumbang di partai final dari China, yang menorehkan waktu di angka 20,925 detik, sementara Indonesia mencatatkan 23,506 detik.

Tentunya perjuangan tim beregu putra dna putri itu patut mendapatkan apresiasi. Namun, peluang emas yang dibuang Indonesia membuat Tim Merah-Putih gagal bergerak dari posisi 12.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement