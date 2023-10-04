Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Panjat Tebing Asian Games 2023: Indonesia Raih Medali Perak Ke-7 dan Ke-8 dari Nomor Speed Relay

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |19:59 WIB
Hasil Panjat Tebing Asian Games 2023: Indonesia Raih Medali Perak Ke-7 dan Ke-8 dari Nomor Speed Relay
Indonesia tambah 2 medali perak Asian Games 2023 dari cabor panjat tebing. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

HANGZHOU – Indonesia baru saja meraih medali perak ketujuh dan kedelapan Asian Games 2023 dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing. Dua medali perak itu diraih di nomor speed relay beregu putra dan speed relay beregu putri, pada Rabu (4/10/2023) malam WIB.

Berlangsung di Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre, Hangzhou, China, tim putra Indonesia tampil lebih dulu. Diwakili Veddriq Leonardo, Kiromal Katibin dan Rahmat Adi Mulyono itu harus puas menjadi runner-up.

Tim Merah-Putih menyabet medali perak setelah kalah dari China di partai final. Tim putra panjat tebing Indonesia sebenarnya berhasil finis lebih cepat tapi dianulir karena Rahmad Adi melakukan False Start pada putaran kedua.

Alhasil, China sukses mengamankan medali emas. Sementara medali perunggu diraih oleh Korea Selatan.

Di babak kualifikasi Indonesia menjadi yang terbaik dengan waktu 16,632 detik untuk lolos ke babak delapan besar. Kemudian, mereka memenangkan laga perempat final kontra Hong Kong dengan waktu 17,979 detik.

Tim Beregu Putra Panjat Tebing Indonesia di Asian Games 2023 (Kemenpora)

Lalu, Indonesia tampil luar biasa di semifinal dengan membukukan waktu 16,289 detik. Mereka mengalahkan Korea Selatan dengan selisih waktu 0,4 detik saja.

Sebelumnya, cabor panjat tebing sudah menorehkan satu medali emas lewat Desak Made Rita di nomor perorangan speed putri dan satu medali perunggi dari nomor yang sama via Rajiah Sallsabillah. Kemudian, satu medali perunggu didapat Veddriq dari nomor perorangan speed putra.

Dengan hasil tersebut, Indonesia mendapatkan perak ketujuh di Asian Games 2023. Secara total, Skuad Garuda telah mengumpulkan 29 medali yang terdiri dari enam emas, tujuh perak dan 16 perunggu.

Halaman:
1 2
