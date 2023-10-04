Advertisement
SPORT LAIN

Profil Amellya Nur Sifa, Atlet Sepeda BMX Indonesia Peraih Medali Emas Asian Games 2023

Zulhilmi Yahya , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:20 WIB
Profil Amellya Nur Sifa, Atlet Sepeda BMX Indonesia Peraih Medali Emas Asian Games 2023
Atlet sepeda BMX Indonesia, Amelly Nur Sifa. (Foto: Instagram/amellyanur_sifa)
AMELLYA Nur Sifa adalah atlet sepeda BMX Indonesia yang lahir di Jakarta pada 20 Mei 2001. Ia baru-baru ini mengharumkan bangsa Indonesia karena menjadi peraih medali emas Asian Games 2023 di nomor road race putri.

Amellya mulai menekuni olahraga sepeda sejak usia 12 tahun. Ia bergabung dengan klub sepeda Jakarta Cycling Club (JCC) dan mulai berlatih secara serius.

Pada 2019, Amellya meraih medali emas di Kejuaraan Asia Junior di Singapura. Ia juga meraih medali emas di Kejuaraan Asia Junior di Thailand pada 2021.

Amellya Nur Sifa

Pada Asian Games 2023 yang digelar di China, Amellya berhasil meraih medali emas usai tampil ciamik di Chunan Jieshou Sports Centre, Hangzhou, China, pada Minggu 1 Oktober 2023. Medali emas tersebut didapat setelah Amellya mencatatkan enam poin dari tiga kali catatan waktu moto run.

Amellya merupakan salah satu atlet sepeda BMX Indonesia yang paling bersinar saat ini. Ia diharapkan dapat terus berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

