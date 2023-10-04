Hasil Asian Games 2023: Cabor Soft Tenis Persembahkan Perunggu kepada Indonesia

HASIL Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Indonesia menambah raihan perunggu dari cabang olahraga (cabor) soft tenis usai kalah dari Taiwan di semifinal nomor beregu putra.

Indonesia takluk 0-2 dari Taiwan pada laga semifinal yang berlangsung pada Rabu (4/10/2023) di Hangzhou Olympic Sports Centre, China. Taiwan pun melaju ke final selagi Indonesia harus puas dengan raihan perunggu.

Raihan medali perunggu itu menambahkan pundi-pundi medali bagi Tim Indonesia di ajang multi event empat tahunan itu. Kini, Pasukan Merah-Putih mengumpulkan total 26 medali yang terdiri dari enam emas, enam perak, dan 15 perunggu.

Pada babak semifinal kontra Taiwan, Tim putra Indonesia berjuang untuk bisa meraih kemenangan dan melaju ke partai puncak. Akan tetapi, Taiwan menunjukkan performa yang apik sepanjang pertandingan.

Pada gim pertama, pasangan Mario Harley Alibasa/unu Wahyu Trijati, turun sebagai perwakilan pertama pada partai pembuka babak empat besar. Mereka berhadapan dengan Yu Kai Wen/Lin Wei Chieh.