Pertama di Mandalika! Pembalap Bakal Parade Keliling Sirkuit di MotoGP Mandalika 2023

PENYELENGGARAAN MotoGP Mandalika 2023 akan berbeda dari edisi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, para pembalap akan melakukan parade keliling Sirkuit Mandalika, yang kemudian diakhiri dengan sesi meet and greet dengan penonton, pada gelaran MotoGP Mandalika 2023.

Nantinya, para pembalap akan melakukan parade di Kota Mataram. Tak hanya itu, para pembalap juga akan melakukan parade di dalam sirkuit.

Dengan begitu, ini merupakan pertama kalinya dilakukan sejak MotoGP seri perdana di Sirkuit Mandalika edisi sebelumnya. Direktur Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria, menjelaskan gambaran singkat mengenai teknis parade di dalam sirkuit.

"Gambarnya pasti sudah pernah lihat ya, di Indonesia memang enggak ada truk seperti itu (di MotoGP seri luar negeri), jadi kita bikin kayak tronton jadinya cuma pendek muat 30 orang," kata Priandhi kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (3/10/2023).