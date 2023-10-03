Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Beri Sindiran Menohok ke Marc Marquez untuk Ikuti Gaya Valentino Rossi Jelang MotoGP Mandalika 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |13:11 WIB
Francesco Bagnaia Beri Sindiran Menohok ke Marc Marquez untuk Ikuti Gaya Valentino Rossi Jelang MotoGP Mandalika 2023
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez kala naik podium di MotoGP Jepang 2023. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, beri sindiran menohok ke Marc Marquez untuk ikuti gaya Valentino Rossi jelang MotoGP Mandalika 2023. Ejekan Pecco –sapaan akrab Bagnaia- itu dilontarkan saat konferensi pers pasca balapan MotoGP Jepang 2023 di Sirkuit Motegi, Minggu 1 Oktober 2023.

Setelah dua kali red flag dan hanya menyelesaikan 12 lap dalam kondisi hujan lebat, MotoGP Jepang 2023 dimenangkan oleh Jorge Martin. Rider Prima Pramac Ducati itu mengungguli Pecco Bagnaia yang meraih podium kedua dan bintang Repsol Honda, Marc Marquez, yang merebut podium ketiga.

Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez

Selepas balapan, Marc Marquez mengatakan finis ketiga di MotoGP Jepang 2023 menjadi momen yang romantis. Selain di negara asal timnya, ini adalah pertama kalinya sejak MotoGP Australia 2022, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- berhasil meraih podium bersama Repsol Honda.

"Podium di Jepang dan hasil di India, Misano dan Catalunya tidak memberi banyak perbedaan. Saya punya mentalitas yang fokus pada intelegensi dan ketepatan. Tapi, bisa dibilang podium di Jepang ini sangat romantis dan bagus," kata Marc Marquez, dikutip dari Motorsport, Selasa (3/10/2023).

Menariknya, pernyataan Marc Marquez itu langsung ditanggapi oleh Francesco Bagnaia. Sang pemuncak klasemen sementara MotoGP 2023 itu mengejek The Baby Alien dengan mengatakan, ‘Selamat tinggal Honda’.

"Bye, bye Honda,” celetuk Pecco Bagnaia kepada Marc Marquez.

Mendengar celotehan Pecco Bagnaia, Jorge Martin yang berada di antara Bagnaia dan Marquez langsung tersenyum. Sementara itu, Marquez yang sempat bingung dengan ucapan Bagnaia langsung tersadar dengan sindirannya itu.

"Tidak, kenapa (kamu bilang seperti itu)?" tanya Marc Marquez kepada Bagnaia sermbari tertawa.

