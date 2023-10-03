Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Terancam Digusur Jorge Martin dari Puncak Klasemen MotoGP 2023, Francesco Bagnaia Tak Panik

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |06:37 WIB
Terancam Digusur Jorge Martin dari Puncak Klasemen MotoGP 2023, Francesco Bagnaia Tak Panik
Momen Jorge Martin bersaing di Francesco Bagnaia. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOTEGI - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia tak panik meski posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2023 terancam digusur Jorge Martin (Pramac Ducati). Alasannya karena Bagnaia mengaku sudah terbiasa menghadapi situasi itu dan yakin dapat mengatasinya.

Saat ini, jarak Bagnaia dan Martin sanagtlah dekat. Sebab Bagnaia gagal memenangkan MotoGP Jepang 2023, yang justru seri tersebut dimenangkan oleh Martin.

Pecco -sapaan akrab Bagnaia- sempat memimpin klasemen MotoGP 2023 dengan nyaman dalam beberapa seri terakhir. Akan tetapi, kini hanya ada jarak tiga poin setelah berakhirnya seri ke-14 di Jepang.

Hal tersebut dikarenakan Martin mampu menjadi yang tercepat pada sprint race dan juga balapan utama MotoGP Jepang 2023. Pembalap asal Spanyol itu mendominasi Sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, pada akhir pekan lalu.

Penghuni podium MotoGP Jepang 2023

"Menurut saya ini akan menarik. Mungkin akan ada persaingan yang bagus, meskipun saat ini semuanya menjadi lebih intens dan sulit," ungkap Pecco dilansir dari Motosan, Selasa (3/10/2023).

Pembalap Italia itu pun mengaku tak begitu memperdulikan soal menyusutnya jarak antara dirinya dan Martin di posisi kedua. Pecco saat ini mengumpulkan total 319 poin, sedangkan Martin 316 poin.

Halaman:
1 2
