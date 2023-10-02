Advertisement
MOTOGP

Tempel Francesco Bagnaia di Puncak Klasemen, Begini Kata Jorge Martin soal Peluang Juara MotoGP 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |04:00 WIB
Tempel Francesco Bagnaia di Puncak Klasemen, Begini Kata Jorge Martin soal Peluang Juara MotoGP 2023
Jorge Martin ingin nikmati persaingan gelar juara dunia dengan Francesco Bagnaia (Foto: REUTERS)
A
A
A

TEMPEL Francesco Bagnaia di puncak klasemen MotoGP 2023, Jorge Martin hanya ingin menikmati persaingan. Sang pembalap Pramac Ducati itu tidak ingin terbebani soal peluang menjadi juara dunia.

Martinator – julukan Martin – sukses menjadi yang terbaik dalam balapan utama di MotoGP Jepang 2023 di Sirkuit Motegi, Minggu (1/10/2023) siang WIB. Dia finis tepat di depan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez.

Jorge Martin

Di seri balapan sebelumnya, yakni MotoGP India, dia juga sukses meraih podium kedua. Kali ini, dia mampu meningkatkan performanya dengan berhasil keluar sebagai pemenang di MotoGP Jepang 2023.

Kemenangan ini sekaligus membuat Martin sukses menempel ketat Bagnaia yang sedang berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 319 poin. Pasalnya, dia yang berada di posisi dua hanya terpaut tiga angka saja dari Pecco -panggilan akrab Bagnaia.

Menyoal itu, Martin hanya ingin menikmatinya saja. Menurutnya, masih ada banyak balapan yang tersisa sehingga hasilnya masih bisa berubah. Untuk diketahui, terdapat enam seri balapan yang tersisa di musim ini.

“Pada akhirnya, masih ada banyak kejuaraan yang tersisa. Tetapi mentalitasnya tetap sama, nikmatilah,” kata Martin, dikutip dari Motosan, Minggu (1/10/2023).

Martinator tidak ingin terlalu memusatkan fokusnya ke gelar juara. Pembalap berusia 25 tahun itu ingin menikmati setiap seri balapan yang akan dilakoninya dengan harapan bisa meraih hasil yang terbaik.

