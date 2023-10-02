Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hanya Unggul 3 Poin dari Jorge Martin, Francesco Bagnaia Yakin MotoGP 2023 Bakal Semakin Menarik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |00:03 WIB
Hanya Unggul 3 Poin dari Jorge Martin, Francesco Bagnaia Yakin MotoGP 2023 Bakal Semakin Menarik
Francesco Bagnaia memeluk Jorge Martin usai balapan MotoGP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Issei Kato)
A
A
A

MOTEGI - Francesco Bagnaia meyakini persaingan juara dunia MotoGP 2023 akan semakin menarik setelah keunggulannya atas Jorge Martin terpangkas menjadi tiga poin saja. Pembalap tim Ducati Lenovo itu pun ogah ambil pusing dengan situasi yang ada.

Martin sukses menempel ketat Bagnaia setelah keluar sebagai pemenang di MotoGP Jepang 2023. Pria asal Spanyol itu kini mengumpulkan 316 poin, atau hanya terpaut tiga angka saja dari pemuncak klasemen.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) melaju di lintasan basah Sirkuit Twin Ring Motegi pada MotoGP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Issei Kato)

Merespons hal itu, Bagnaia sama sekali tidak cemas. Juara dunia MotoGP 2022 itu justru menyambut antusias karena artinya seri balapan yang tersisa di musim ini akan berlangsung menarik.

“Saya senang, kami hanya unggul tiga poin saat ini, tapi menurut saya akan menarik untuk melawannya di sisa musim ini,” kata Bagnaia, dilansir dari Speedweek, Senin (2/10/2023).

“Jorge mempunyai momentumnya, tapi saya harus mengatakan kami telah memperbaiki situasi kami akhir pekan ini. Di pagi hari saat pemanasan, perasaan saya lebih baik, meskipun kondisinya dengan area basah di trek yang sulit," imbuh pria asal Italia itu.

"Itu membuat saya senang bisa merasakan sensasi yang baik dengan motor saya lagi. Sisa musim ini akan menarik,” tukas Pecco.

Halaman:
1 2
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Telusuri berita Sport lainnya
