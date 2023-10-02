Hanya Unggul 3 Poin dari Jorge Martin, Francesco Bagnaia Yakin MotoGP 2023 Bakal Semakin Menarik

MOTEGI - Francesco Bagnaia meyakini persaingan juara dunia MotoGP 2023 akan semakin menarik setelah keunggulannya atas Jorge Martin terpangkas menjadi tiga poin saja. Pembalap tim Ducati Lenovo itu pun ogah ambil pusing dengan situasi yang ada.

Martin sukses menempel ketat Bagnaia setelah keluar sebagai pemenang di MotoGP Jepang 2023. Pria asal Spanyol itu kini mengumpulkan 316 poin, atau hanya terpaut tiga angka saja dari pemuncak klasemen.

Merespons hal itu, Bagnaia sama sekali tidak cemas. Juara dunia MotoGP 2022 itu justru menyambut antusias karena artinya seri balapan yang tersisa di musim ini akan berlangsung menarik.

“Saya senang, kami hanya unggul tiga poin saat ini, tapi menurut saya akan menarik untuk melawannya di sisa musim ini,” kata Bagnaia, dilansir dari Speedweek, Senin (2/10/2023).

“Jorge mempunyai momentumnya, tapi saya harus mengatakan kami telah memperbaiki situasi kami akhir pekan ini. Di pagi hari saat pemanasan, perasaan saya lebih baik, meskipun kondisinya dengan area basah di trek yang sulit," imbuh pria asal Italia itu.

"Itu membuat saya senang bisa merasakan sensasi yang baik dengan motor saya lagi. Sisa musim ini akan menarik,” tukas Pecco.