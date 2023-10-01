Permintaan Maaf Eko Yuli Irawan Usai Gagal Sumbang Medali kepada Indonesia di Asian Games 2023

EKO Yuli Irawan mengucapkan permintaan maafnya usai gagal sumbang medali kepada Indonesia di Asian Games 2023. Lifter berusia 34 tahun itu juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari masyarakat Indonesia.

Eko Yuli Irawan gagal menjadi yang terbaik meski tampil dengan cukup baik di nomor 67kg putra. Dia tampil di Xiaoshan Sports Centre Gymnasium, Hangzhou pada Minggu (1/10/2023) malam WIB.

Sebab, dia mampu mencatatkan angkatan snatch seberat 145kg. Hasilnya, Eko berada di posisi kedua pada angkatan snatch karena kalah dari wakil China, Lijun Chen, yang mampu mencatat angkatan seberat 150kg.

Kemudian nasib buruk harus menghantui saat masuk ke angkatan clean & jerk. Dari tiga kesempatan yang ada, peraih medali emas Asian Games 2018 itu gagal melakukan angkatanya dengan baik. Dia tak mampu mengangkat beban seberat 175kg sehingga dinyatakan gagal dan tidak mendapat poin di angkatan clean & jerk.

Usai laga, Eko menyampaikan rasa terima kasihnya sekaligus permohonan maafnya karena gagal membawa pulang medali ke Indonesia. Tapi lifter 34 tahun itu menegaskan bahwa dirinya sudah memberikan yang terbaik. Dia berharap bisa menebus hasil minornya ini dengan meraih hasil terbaik di ajang-ajang berikutnya.

“Terima kasih dukungannya dari semua masyarakat Indonesia, mohon maaf belum bisa memberikan medali,” kata Eko dalam rilis NOC Indonesia, Minggu (1/10/2023).

“Yang pasti sudah berusaha yang terbaik dan Alhamdulillah masih dikasih tenaga untuk bisa ngangkat. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di event mendatang,” sambungnya.