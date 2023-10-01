Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Permintaan Maaf Eko Yuli Irawan Usai Gagal Sumbang Medali kepada Indonesia di Asian Games 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |23:03 WIB
Permintaan Maaf Eko Yuli Irawan Usai Gagal Sumbang Medali kepada Indonesia di Asian Games 2023
Eko Yuli Irawan menahan derai air matanya usai gagal raih medali di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

EKO Yuli Irawan mengucapkan permintaan maafnya usai gagal sumbang medali kepada Indonesia di Asian Games 2023. Lifter berusia 34 tahun itu juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari masyarakat Indonesia.

Eko Yuli Irawan gagal menjadi yang terbaik meski tampil dengan cukup baik di nomor 67kg putra. Dia tampil di Xiaoshan Sports Centre Gymnasium, Hangzhou pada Minggu (1/10/2023) malam WIB.

Eko Yuli Irawan

Sebab, dia mampu mencatatkan angkatan snatch seberat 145kg. Hasilnya, Eko berada di posisi kedua pada angkatan snatch karena kalah dari wakil China, Lijun Chen, yang mampu mencatat angkatan seberat 150kg.

Kemudian nasib buruk harus menghantui saat masuk ke angkatan clean & jerk. Dari tiga kesempatan yang ada, peraih medali emas Asian Games 2018 itu gagal melakukan angkatanya dengan baik. Dia tak mampu mengangkat beban seberat 175kg sehingga dinyatakan gagal dan tidak mendapat poin di angkatan clean & jerk.

Usai laga, Eko menyampaikan rasa terima kasihnya sekaligus permohonan maafnya karena gagal membawa pulang medali ke Indonesia. Tapi lifter 34 tahun itu menegaskan bahwa dirinya sudah memberikan yang terbaik. Dia berharap bisa menebus hasil minornya ini dengan meraih hasil terbaik di ajang-ajang berikutnya.

“Terima kasih dukungannya dari semua masyarakat Indonesia, mohon maaf belum bisa memberikan medali,” kata Eko dalam rilis NOC Indonesia, Minggu (1/10/2023).

“Yang pasti sudah berusaha yang terbaik dan Alhamdulillah masih dikasih tenaga untuk bisa ngangkat. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di event mendatang,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement