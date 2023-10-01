BWF Word Junior Mixed Team Championships 2023: Mutiara Ayu Siapkan Mental Lawan China di Final

SPOKANE - Tim Bulutangkis Junior Indonesia berhasil melangkah ke partai final BWF World Junior Mixed Team Championships (WJC) 2023. Skuad Merah-Putih akan menghadapi lawan berat yakni China di partai puncak.

Tunggal putri junior Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, pun antusias dengan pancapaian tersebut. Dia berharap diturunkan di laga ketiga saat menghadapi China nanti.

Adapun pertemuan Indonesia vs China tersebut nantinya akan dimulai pada Sabtu (30/9/2023) pukul 13.00 waktu setempat. Pertarungan digelar di The Podium Arena, Spokane, Washington, Amerika Serikat (AS).

Muti merupakan salah satu penggawa yang berjasa atas pencapaian tersebut. Dia menyempurnakan keunggulan Indonesia di semifinal saat berhadapan melawan Taiwan.

Muti mengalahkan Peng Yu Wei dengan skor ketat, 21-19 dan 21-18 dalam durasi 38 menit. Kemenangannya itu membawa Indonesia menang dengan skor telak 3-0.

(Admiraldy Eka Saputra)