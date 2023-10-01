Goda Marc Marquez Usai MotoGP Jepang 2023, Francesco Bagnaia: Bye-Bye Honda

MOTEGI - Francesco Bagnaia melontarkan kode keras di saat Marc Marquez sedang melakoni wawancara usai MotoGP Jepang 2023. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengatakan, 'Bye-bye Honda,' yang seakan menegaskan rumor kepergian The Baby Alien.

Marquez sendiri berhasil naik podium usai finis ketiga pada balapan ke-14 MotoGP 2023 itu, Minggu (1/10/2023) siang WIB, di Sirkuit Twin Ring Motegi. Itu merupakan podium pertamanya musim ini sekaligus hasil yang manis buat Repsol Honda pada balapan kandangnya.

Pencapaian ini sangat penting bagi Marquez di tengah situasinya bersama Honda. Apalagi, podium tersebut justru dicapai di depan segenap awak pabrikan asal Jepang tersebut.

Saat wawancara, Marquez ditanya apakah podium yang didapatnya ini akan menjadi pertimbangan soal masa depan dengan Honda. Ia menjawab pertanyaan tersebut dengan normatif dan hati-hati.

“Mari kita lihat. Podium hari ini, hasil tes di India, Catalunya, atau Misano, juga tidak membuat perbedaan. Saya memiliki mentalitas yang berfokus pada kecerdasan, dan semuanya harus terjadi dengan cara yang benar. Podium ini sangat romantis," ungkap Marquez, dikutip dari Motosan, Minggu (1/10/2023).

Tak lama usai pembalap asal Spanyol itu selesai menjawab, Bagnaia melontarkan candaan yang bisa dibilang cukup frontal. Pecco mengatakan 'bye-bye Honda' sehingga membuat Marquez terperanjat!

“Bye-bye Honda,” sahut Bagnaia.

“Tidak. Kenapa (seperti itu)?" timpal Marquez.