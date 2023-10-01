Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Fakta Hasil Race MotoGP Jepang 2023, Nomor 1 Marc Marquez Podium Lagi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |16:28 WIB
5 Fakta Hasil Race MotoGP Jepang 2023, Nomor 1 Marc Marquez Podium Lagi!
Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez merayakan hasil MotoGP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Issei Kato)
A
A
A

MOTEGI - Berikut lima fakta hasil race MotoGP Jepang 2023 yang digelar Minggu (1/10/2023) siang WIB, di Sirkuit Twin Ring Motegi. Balapan ke-14 MotoGP 2023 itu berhasil dimenangi oleh Jorge Martin.

MotoGP Jepang 2023 sendiri berlangsung di luar dugaan. Sebab, seri ini tidak digelar hingga penuh atau 24 putaran yang dijadwalkan.

Balapan MotoGP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Issei Kato)

Lalu, apa saja fakta hasil race MotoGP Jepang 2023? Berikut ulasannya.

5. Flag to Flag Race

Hujan turun tepat sebelum start. Namun, Race Direction MotoGP mengumumkan balapan dimulai dalam keadaan basah. Alhasil, baru satu putaran berlangsung, pembalap sudah diizinkan untuk menukar motor (flag to flag race).

Sebagian besar pembalap langsung ganti motor dari setelan kering ke basah. Hal ini terbukti menjadi kunci utama untuk memperebutkan posisi akhir.

4. Red Flag

Bendera merah langsung berkibar di putaran ke-12. Hal itu terjadi setelah lintasan sangat basah dan air menggenang di sejumlah titik.

Setelah ditunggu beberapa saat, balapan kembali dilangsungkan. Namun, setelah satu putaran, bendera merah kembali berkibar dan balapan langsung dinyatakan selesai.

Halaman:
1 2 3
