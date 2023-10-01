Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar Race MotoGP Jepang 2023: Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Hanya Dipisahkan 3 Angka!

Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez, berdiri di podium usai MotoGP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Issei Kato)

BERIKUT klasemen sementara MotoGP 2023 kelar race MotoGP Jepang 2023. Jorge Martin, yang keluar sebagai pemenang, berhasil memperpendek jarak dengan Francesco Bagnaia di puncak klasemen menjadi hanya tiga angka saja!

Balapan ke-14 MotoGP 2023 itu digelar Minggu (1/10/2023) siang WIB di Sirkuit Twin Ring Motegi. Tepat sebelum start, hujan mulai turun. Hal itu membuat balapan dinyatakan flag to flag atau pembalap boleh menukar motor.

Belum ada satu lap, sebagian besar pembalap langsung menukar motornya. Hal itu terbukti penting dalam memperebutkan posisi di atas lintasan yang basah.

Martin, yang start dari posisi terdepan, mulai merangsek ketika sudah berganti motor ke setelan basah. Setelah itu, ia tidak terkejar sampai balapan dihentikan sementara (red flag) pada putaran ke-12.

Setelah ditunda sementara, balapan coba dilanjutkan dan dimulai dari putaran ke-12. Posisi start para pembalap diambil dari ketika bendera merah dikibarkan.

Akan tetapi, setelah para pembalap mengitari sirkuit, bendera merah kembali berkibar. Race akhirnya dihentikan dan para pembalap mendapat poin penuh karena lomba sudah berlangsung 50% dari total putaran (12 dari 24).