HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Race MotoGP Jepang 2023: Jorge Martin Geser Francesco Bagnaia dari Puncak?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |11:06 WIB
Link Live Streaming Race MotoGP Jepang 2023: Jorge Martin Geser Francesco Bagnaia dari Puncak?
Persaingan Jorge Martin vs Francesco Bagnaia diprediksi bakal menarik di MotoGP Jepang 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming Race MotoGP Jepang 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan MotoGP yang disiarkan secara streaming oleh Vision+ itu dapat disaksikan mulai pada Minggu (1/10/2023) pukul 13.00 WIB.

Balapan di Sirkuit Motegi, Jepang nanti bisa dikatakan menjadi amat penting bagi dua pembalap Ducati, yakni Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Pramac Ducati). Sebab kedua pembalap tersebut kini hanya berjarak delapan poin saja di klasemen sementara pembalap MotoGP 2023.

Saat ini Bagnaia masih memimpin dengan mengoleksi 299 poin. Sedangkan Martin menunggu tepat di posisi kedua dengan mencatatkan 291 poin, yang berarti jarak kedua pembalap kini sangat tipis.

Hasil di MotoGP Jepang 2023 bisa berdampak pada posisi Bagnaia dan Martin. Andai Martin bisa meraih 10 poin lebih baik dari Bagnaia, maka rider tim satelit Ducati itu akan menggeser juara MotoGP 2022 itu dari puncak klasemen.

Jorge Martin

Tentu hal itu menjadi pertanda bahaya untuk Bagnaia. Sebab ia yang awalnya memimpin dengan nyaman di awal MotoGP 2023 kini justru dapat didekati oleh Martin.

Bagnaia sendiri sudah mencatatkan lima kemenangan sejauh ini, sedangkan Martin baru dua kali merasakan podium tertinggi di MotoGP 2023. Namun, Martin dapat terus mendekati Bagnaia lantaran konsisten untuk finis lima besar, tak seperti Bagnaia yang justru kerap kali gagal mencapai finis.

