Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Sabtu 30 September Pukul 15.00 WIB: Indonesia Belum Bergeser dari Posisi 12

Kontingen Indonesia masih tertahan di peringkat ke-12 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 (Foto: Logo Asian Games)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Sabtu 30 September 2023 hingga pukul 15.00 WIB bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kontingen Indonesia belum beranjak dari posisi 12.

Belum ada tambahan medali yang dari wakil Merah Putih. Sejauh ini Indonesia mengumpulkan 16 medali dengan rincian tiga medali emas, tiga perak dan 10 perunggu.

Meski tertahan di urutan ke-12, Indonesia masih mengungguli dua negara ASEAN, yakni Singapura dan Malaysia. Singapura ada di urutan ke-13 dengan raihan 2 emas, 4 perak dan 4 perunggu. Sementara Malaysia, mereka ada di urutan ke-14 dengan 2 emas, 3 perak, dan 8 perunggu.

Medali perak terakhir Indonesia datang dari cabor skateboard. Atlet andalan Indonesia, Sanggoe Darma Tanjung. Sanggoe menyabet medali perak saat turun di nomor men's street.

Sebelumnya, Indonesia juga meraih medali perak dari cabor wushu lewat atlet Samuel Marbun. Tampil di nomor sanda 65kg, Marbun harus mengakui keunggulan wakil Iran, Afshin Salimi Toupghara, pada partai puncak.