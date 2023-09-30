Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Sabtu 30 September Pukul 07.00 WIB: Indonesia Belum Beranjak dari Posisi 12, Malaysia Ke-14!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |07:16 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Sabtu 30 September Pukul 07.00 WIB: Indonesia Belum Beranjak dari Posisi 12, Malaysia Ke-14!
Berikut klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. (Foto: Reuters)
KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Sabtu 30 September pukul 07.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Indonesia sendiri masih tertahan di posisi 12 saat ini.

Ya, ajang Asian Games 2023 terus berlanjut ke hari ini. Sederet pertandingan seru akan digelar dari berbagai cabang olahraga (cabor). Kontingen Indonesia pun akan turut berjuang memperebutkan hasil terbaik demi menjaga asa meraih medali di Asian Games 2023 hari ini, mulai dari cabor atletik, basket, menembak, angkat besi, dan masih banyak lagi lainnya.

Harris Horatius

Sejauh ini, kontingen Indonesia sendiri sudah berhasil meraih 16 medali di Asian Games 2023. Rinciannya, ada 3 meas, 3 perak, dan 10 perunggu.

Medali emas Indonesia didapat lewat aksi ciamik wakil Tanah Air di cabor wushu dan juga menembak. Di cabor menembak, Muhammad Sejahtera Dwi Putra bahkan bisa menyumbangkan dua medali emas sekaligus.

Sementara itu, satu medali emas di cabor wushu dipersembahkan oleh Harris Horiatus. Dia meraih medali emas di nomor Nanquan + Nangun.

Meski begitu, perolehan medali Indonesia masih lebih baik dari sejumlah negara ASEAN, seperti Singapura hingga Malaysia. Dua negara itu berurutan berada di bawah Indonesia, yakni menempati posisi ke-13 dan 14.

Singapura total sudah meraih 10 medali, dengan rincian ada 2 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Sementara Malaysia, mereka mendapatkan 2 emas, 3 perak, dan 10 perunggu.

Halaman:
1 2
