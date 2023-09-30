Hasil Atletik Asian Games 2023: Lalu Muhammad Zohri Catatkan Waktu Terbaiknya Tahun Ini, Langsung Melesat ke Semifinal!

HASIL atletik Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Sprinter Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, pun berhasil melaju ke babak semifinal nomor lari 100 meter putra Asian Games 2023.

Hasil tersebut didapat Zohri setelah menjadi yang tercepat dalam rombongan kelima babak kualifikasi. Dia mencatatkan waktu di angka 10,22 detik.

Angka tersebut membuat Zohri membukukan seasonal best-nya. Artinya, dia mencatatkan waktu terbaiknya selama tahun ini.

Selain Zohri, ada tiga pelari lainnya dari rombongan kelima yang lolos ke babak semifinal. Pelari asal Qatar, Femi Ogunode, berada di tempat kedua dengan selisih 0,02 detik saja dari Lalu Muhammad Zohri.