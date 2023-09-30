Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Badminton World Junior Championships 2023: Bantai Taiwan 3-0, Indonesia Tantang China di Final!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |10:39 WIB
Hasil Semifinal Badminton World Junior Championships 2023: Bantai Taiwan 3-0, Indonesia Tantang China di Final!
Tim bulu tangkis junior Indonesia lolos final Badminton World Junior Championships 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL semifinal Badminton World Junior Championships 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tim bulu tangkis junior Indonesia berhasil tembus babak final usai membantai Taiwan 3-0 di semifinal.

Duel Indonesia vs Taiwan digelar di Spokane, Washington, Amerika Serikat Sabtu (30/9/2023) pagi WIB. Usai membantai Taiwan 3-0, Alwi Farhan cs akan melawan China di babak final. China sendiri lolos ke final usai mengalahkan Malaysia 3-0 di babak semifinal.

Alwi Farhan

Jalannya Pertandingan

Tim bulu tangkis junior Indonesia membuka perjalanan dengan apik. Ganda campuran Indonesia, Jonathan Farrell Gosal/Priskila Venus Elsadai, sukses meraih kemenangan.

Meski menang, Jonathan/Priskila harus bekerja ekstra keras dalam duel rubber game melawan Bao Xin Da Gul/Chung Chia En. Setelah kalah di gim pertama, Jonathan/Priskila pun berhasil melakukan comeback fantastis sehingga menang dengan skor 24-26, 21-19, dan 21-16. Indonesia pun unggul sementara dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175439/daniel_marthin-itp1_large.jpg
Update Kondisi Daniel Marthin dari Cedera Lutut: Sudah Kembali Berlatih, Targetkan Comeback Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175360/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_thailand_sirivannavari_nariratana_yang_ternyata_putri_raja-XViy_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sirivannavari Nariratana, Putri Raja Terkaya Maha Vajiralongkorn Pemilik 20 Selir
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement