Hasil Semifinal Badminton World Junior Championships 2023: Bantai Taiwan 3-0, Indonesia Tantang China di Final!

HASIL semifinal Badminton World Junior Championships 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tim bulu tangkis junior Indonesia berhasil tembus babak final usai membantai Taiwan 3-0 di semifinal.

Duel Indonesia vs Taiwan digelar di Spokane, Washington, Amerika Serikat Sabtu (30/9/2023) pagi WIB. Usai membantai Taiwan 3-0, Alwi Farhan cs akan melawan China di babak final. China sendiri lolos ke final usai mengalahkan Malaysia 3-0 di babak semifinal.

Jalannya Pertandingan

Tim bulu tangkis junior Indonesia membuka perjalanan dengan apik. Ganda campuran Indonesia, Jonathan Farrell Gosal/Priskila Venus Elsadai, sukses meraih kemenangan.

Meski menang, Jonathan/Priskila harus bekerja ekstra keras dalam duel rubber game melawan Bao Xin Da Gul/Chung Chia En. Setelah kalah di gim pertama, Jonathan/Priskila pun berhasil melakukan comeback fantastis sehingga menang dengan skor 24-26, 21-19, dan 21-16. Indonesia pun unggul sementara dengan skor 1-0.