Finis ke-7 di Sprint Race MotoGP Jepang 2023, Marc Marquez Tak Ingin Ambil Resiko

MOTEGI - Marc Marquez (Repsol Honda) finis di posisi ke-7 pada sprint race MotoGP Jepang 2023. Dia mengaku kehilangan beberapa posisi karena tak ingin terlalu mengambil resiko.

Marquez memulai balapan di Sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, Sabtu (30/9/2023) siang WIB dari posisi ke-7. Dia mengaku cukup kesulitan pada gelaran hari ini.

"Saya sangat kompetitif pada empat lap pertama sprint race hari ini," ungkap Marquez dilansir dari Speedweek, Sabtu (30/9/2023).

"Akan tetapi, setelah itu saya merasakan ban belakang agak menurun (performanya) dan juga berputar liar," tambahnya.

Menurutnya, itu juga terjadi pada seri-seri sebelumnya yang sudah dijalaninya. Hal tersebut cukup membuat pemenang MotoGP enam kali itu berkendara lebih tenang dan tak terlalu mengambil resiko.

"Akan menjadi terlalu beresiko jika saya mencoba untuk tetap bertahan dan bersaing dengan pembalap-pembalap di depan. Saya sangat ingin finis di sprint race hari ini," jelas Marquez.