Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Kalah, Indonesia vs Korea Selatan 1-1

HANGZHOU - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menelan kekalahan dalam partai kedua babak perempatfinal nomor beregu putra di Asian Games 2023 dari Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae 21-11, 22-24 dan 17-21. Alhasil, Korea Selatan kini menyamakan skor 1-1.

Bermain di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Jumat (29/9/2023) sore WIB, Fajri tampil dalam tempo cepat menghadapi Kang/Seo. Serangan-serangan mereka mampu membuat sang lawan kerepotan sehingga mereka unggul 6-3.

Terus menekan, pasangan rangking satu dunia itu membuat Kang/Seo tak berkutik. Mereka pun dengan nyaman menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-5.

Selepas jeda, Fajar/Rian tak mengendurkan serangan dan terus melancarkan serangan bola-bola tajam serta mendatar. Hasilnya, mereka bisa memperlebar keunggulan menjadi 16-9.

Poin demi poin pun didapat juara All England 2023 itu dengan mudah. Mereka akhirnya mengunci kemenangan di gim kedua dengan skor 21-11.

Pada gim kedua, Fajri tertinggal 1-3 lebih dulu dari Kang/Seo sebelum menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Akan tetapi, setelah itu sang juara dunia 2023 bisa memegang kendali permainan dan meninggalkan mereka di angka 5-9 dan kemudian 8-11 saat interval.

Tak mau kalah begitu saja, Fajar/Rian berusaha keras keluar dari tekanan. Mereka bermain lebih sabar dan mencoba untuk meminimalisir kesalahan. Hasilnya, mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 14-14.

Bahkan, setelah itu duet Pelatnas PBSI berhasil berbalik unggul 15-14. Namun, Kang/Seo, yang berstatus sebagai duet nomor empat dunia, membalikkan keadaan lagi menjadi 17-15.