Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Dibuka Kemenangan Anthony Ginting, Indonesia Unggul 1-0 atas Korea Selatan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |16:50 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Dibuka Kemenangan Anthony Ginting, Indonesia Unggul 1-0 atas Korea Selatan
Anthony Ginting bawa Indonesia unggul 1-0 atas Korea Selatan (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL bulu tangkis Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Anthony Ginting membuka keunggulan Indonesia atas Korea Selatan usai mengalahkan Jeon Hyeok Jin dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-17 dalam waktu 39 menit.

Kemenangan Ginting pun membawa Indonesia unggul 1-0 atas Korea Selatan untuk sementara. Berikutnya, Fajar Alfian/Rian Ardianto akan menghadapi Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae.

Anthony Ginting

Bermain di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Jumat (29/9/2023) sore WIB, Ginting langsung tancap gas menyerang sejak awal pertandingan hingga mampu memimpin 6-1. Namun, Jeon memberikan perlawanan dan memangkas ketertinggalannya menjadi 4-7.

Pertarungan sengit terjadi dalam tempo yang cepat. Jagoan Merah-Putih tersebut unggul 10-5 berhasil didekati lagi oleh Jeon di angka 10-8.

Setelah itu, Ginting mulai bisa mendominasi lagi dengan variasi serangan smash-smash silang yang dilakukannya. Dia pun memperlebar keunggulannya menjadi 17-11.

Pemain rangking dua dunia itu sempat lengah memasuki poin-poin kritis hingga sang lawan bisa mendekat lagi di angka 17-15. Beruntung setelah itu dia mampu memperoleh empat angka beruntun untuk menutup gim pertama dengan kemenangan 21-15.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement