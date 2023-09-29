Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Dibuka Kemenangan Anthony Ginting, Indonesia Unggul 1-0 atas Korea Selatan

Anthony Ginting bawa Indonesia unggul 1-0 atas Korea Selatan (Foto: PBSI)

HASIL bulu tangkis Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Anthony Ginting membuka keunggulan Indonesia atas Korea Selatan usai mengalahkan Jeon Hyeok Jin dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-17 dalam waktu 39 menit.

Kemenangan Ginting pun membawa Indonesia unggul 1-0 atas Korea Selatan untuk sementara. Berikutnya, Fajar Alfian/Rian Ardianto akan menghadapi Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae.

Bermain di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Jumat (29/9/2023) sore WIB, Ginting langsung tancap gas menyerang sejak awal pertandingan hingga mampu memimpin 6-1. Namun, Jeon memberikan perlawanan dan memangkas ketertinggalannya menjadi 4-7.

Pertarungan sengit terjadi dalam tempo yang cepat. Jagoan Merah-Putih tersebut unggul 10-5 berhasil didekati lagi oleh Jeon di angka 10-8.

Setelah itu, Ginting mulai bisa mendominasi lagi dengan variasi serangan smash-smash silang yang dilakukannya. Dia pun memperlebar keunggulannya menjadi 17-11.

Pemain rangking dua dunia itu sempat lengah memasuki poin-poin kritis hingga sang lawan bisa mendekat lagi di angka 17-15. Beruntung setelah itu dia mampu memperoleh empat angka beruntun untuk menutup gim pertama dengan kemenangan 21-15.