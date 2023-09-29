Gara-Gara Ini, Pebulu Tangkis Gregoria Mariska Begitu Dicintai Lawan-Lawannya

GARA-GARA sejumlah sikap respeknya, pebulu tangkis Gregoria Mariska begitu dicintai lawan-lawannya. Tak dapat dimungkiri, tunggal putri berusia 24 tahun itu menjadi salah satu pemain putri terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.

Selain memiliki paras cantik, Jorji -sapaan akrab Gregoria Mariska- juga dikenal memiliki skill yang mumpuni dan attitude (sikap) yang santun. Tak heran jika sosok tunggal putri nomor 7 dunia itu punya banyak fans khususnya di Indonesia.

Ada sejumlah momen di mana Gregoria Mariska menunjukkan sikap respek pada sang lawan di lapangan. Sikap terpuji atlet asal Wonogiri itu pun membuatnya begitu dicintai lawan-lawannya.

Salah satunya ketika Gregoria Mariska bertanding di babak 16 besar Indonesia Open 2023. Saat itu, Jorji harus menghadapi ujian berat melawan wakil China, He Bing Jiao di turnamen BWF level Super 1000 itu.

Pada laga tersebut, petaka terjadi di pengujung gim pertama ketika smash silang Jorji memaksa jagoan China itu melakukan diving. Namun, karena posisi kaki yang salah, He Bing Jiao langsung mengerang kesakitan.

Gregoria Mariska pun merasa iba pada sang lawannya itu. Jorji terlihat meminta izin wasit untuk melintasi lapangan sebelum akhirnya mendekati He Bing Jiao. Dia seakan ingin memastikan bahwa sang lawan baik-baik saja.

Selain itu, sikap respek Gregoria Mariska juga dilakukan di kesempatan lain. Tepatnya saat Jorji mengalahkan jagoan Spanyol, Carolina Marin, di semifinal Spain Masters 2023.

Yang jadi nilai plus, Jorji tak sedikit pun melakukan selebrasi kemenangan di hadapan pendukung Carolina Marin. Dia menghargai mayoritas pendukung Carolina Marin. Jorji hanya terlihat menyapa penonton saat hendak meninggalkan lapangan.