Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 28 September Pukul 22.00 WIB: China Tak Tersentuh, Indonesia di Ururan 12

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Kamis (28/9/2023) hingga pukul 22.00 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kontingen Indonesia saat ini berada di posisi ke-12 dengan koleksi 16 medali.

Wakil Merah Putih sementara sudah mengumpulkan tiga medali emas, tiga perak dan 10 medali perunggu. Tidak ada medali emas yang berhasil didapat wakil Indonesia hari ini.

Raihan medali perak menjadi yang terbaik. Salah satunya didapat oleh atlet skateboard andalan Indonesia, Sanggoe Darma Tanjung. Sanggoe menyabet medali perak saat turun di nomor men's street.

Tampil di Qiantang Roller Sports Center, Rabu (27/9/2023), Sanggoe memulai run pertamanya dengan baik dan mendapatkan 62,54 poin. Di run kedua, dia mampu melakukan trick andalan untuk mendapatkan poin lebih besar, 64,77.

Di nomor trick, skateboarder 21 tahun ini menyelesaikan dua trick terbaik dari lima kesempatan yang diberikan dengan skor 68,08 di percobaan trick kedua dan 67,78 di percobaan ketiga. tapi sayangnya, dia gagal di percobaan trick pertama, keempat dan kelima.

Total, Sanggoe memperoleh 200,63 poin untuk memastikan medali perak. Dia kalah saing dari wakil tuan rumah, China, Zhang Jie yang berhak atas medali emas dengan total poin 231,14. Sementara medali perunggu direbut wakil tuan rumah lainnya, Su Jianjun dengan koleksi 195,73 poin.