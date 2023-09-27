Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Games 2023: Indonesia Raih Medali Perak Ke-2 Lewat Sanggoe Darma Tanjung dari Cabor Skateboard

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:44 WIB
Asian Games 2023: Indonesia Raih Medali Perak Ke-2 Lewat Sanggoe Darma Tanjung dari Cabor Skateboard
Sanggoe Darma Tanjung raih medali perak di Asian Games 2023. (Foto: Kemenpora RI)
A
A
A

PUNDI-pundi medali Indonesia di Asian Games 2023 kembali bertambah. Ada medali perak ke-2 yang didapat kontingen Indonesia lewat aksi Sanggoe Darma Tanjung dari cabang olahraga (cabor) skateboard.

Medali perak tersebut didapat Sanggoe Darma Tanjung pada nomor street putra. Sanggoe tampil ciamik pada laga yang berlangsung di QT Roller Sports Centre, Hangzhou, Rabu (27/9/2023) siang WIB.

Sanggoe Darma Tanjung

Setelah menjalani sesi run dan trick, skater asal Bali itu mendapat perak dengan mengoleksi poin total 200,63. Sanggoe kalah dari skater tuan rumah, China, yakni Zhang Jie, yang mencatatkan poin keseluruhan 231,14.

Sementara itu, medali perunggu menjadi milik wakil tuan rumah juga, yakni Jianjun Su. Dia mencatatkan 195,73 poin.

Halaman:
1 2
