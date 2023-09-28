Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 28 September Pukul 18.00 WIB: Peringkat Indonesia Melorot tapi Masih di Atas Malaysia

Samuel Marbun menambah koleksi medali bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Kamis (28/9/2023) pukul 18.00 WIB akan dibahas di sini. Peringkat Kontingen Indonesia kembali melorot, tetapi masih berada di atas Kontingen Malaysia.

Indonesia mengawali hari Kamis (28/9/2023) dengan menduduki peringkat kedelapan klasemen sementara dengan raihan 12 medali. Pada sore ini, koleksi medali hanya bertambah tiga keping perunggu.

Satu medali perunggu disumbangkan cabor menembak nomor beregu putri. Feny Bachtiar, Nourma Try Indriani, dan Rica Nensi Perangin Angin harus puas menyabet perunggu dari nomor 10m Running Target Team Women.

Sementara itu, satu perunggu lain diraih dari cabor tenis. Aldila Sutjiadi/Janice Tjen harus puas menduduki peringkat ketiga setelah kalah di babak semifinal cabor tenis Asian Games 2023.

Tambahan satu perunggu lagi datang dari cabor sepaktakraw beregu putri. Fristy Florensia dan kolega kalah dengan skor 0-2 pada babak semifinal sehingga dipastikan pulang dengan medali perunggu.

Dengan demikian, Indonesia kini memiliki 16 medali. Jika dirinci, kontingen Tanah Air menyabet tiga medali emas, tiga perak, dan 10 keping perunggu.