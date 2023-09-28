Asian Games 2023: Tumbang dari Korsel, Timnas Sepaktakraw Putri Indonesia Raih Medali Perunggu

HANGZHOU – Indonesia kembali menambah satu medali perunggu di ajang Asian Games 2023 pada Kamis (28/9/2023) sore WIB. Satu medali tambahan tersebut datang dari cabang olahraga (Cabor) sepaktakraw nomor beregu putri.

Medali perunggu tersebut didapat oleh Tim Merah-Putih setelah tumbang dari Korea Selatan di babak semifinal yang berlangsung di JSC Gymnasium, Hangzhou, China. Fristy Florensia dan kolega kalah dengan skor 0-2.

Pada Match 1, sebenarnya Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit pada Korea Selatan. Bahkan, mereka unggul 23-21 lebih dulu pada set pertama.

Sayangnya, pada set kedua Skuad Garuda lengah di poin-poin kritis sehingga kalah 21-23. Lalu, mereka tertinggal jauh sejak awal pada set ketiga sebelum akhirnya kalah 16-21.

Performa Indonesia menurun drastis pada Match 2. Mereka tak mampu lagi mengimbangi permainan lawan sehingga langsung dibungkam dua set langsung dengan skor 12-21 dan 17-21.