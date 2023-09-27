Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Rabu 27 September Pukul 22.30 WIB: Indonesia Posisi 8, Malaysia Kuasai Peringkat 13

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, pada Rabu (27/9/2023) hingga pukul 22.30 WIB menarik untuk diketahui. Kontingen Indonesia yang sejauh ini sudah mengoleksi total 12 medali itu sukses menempati posisi delapan, sedangkan negara tetangga Malaysia harus puas berada di peringkat 13 dengan 7 medali.

Ya, Tim Indonesia sejauh ini sudah memiliki 12 medali di Asian Games 2023. 12 medali itu terdiri dari 3 medali emas, 2 perak, dan 7 perunggu.

Pada hari ini, Indonesia hanya bisa mendapatkan 1 medali perak dan 2 perunggu. Satu medali perak itu datang dari cabang olahraga (cabor) skateboard.

Diwakili oleh Sanggoe Darma Tanjung, atlet skateboard Indonesia merebut medali perak di nomor mens street. Lalu dua medali perunggu datang dari cabor wushu.

Medali perunggu pertama diraih oleh Seraf Naro Siregar yang turun di nomor Mens Daoshu + Gunshu. Kemudian satu medali perunggu lagi berasal dari nomor Womens 52 kg, yang man dipersembahkan oleh Tharisa Dea Florentina.

Kemudian Malaysia sendiri menempati peringkat 13 dengan total 7 medali. Dengan rincian 1 emas, 2 perak, dan 4 perunggu.