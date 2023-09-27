Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Games 2023: Lewat Tharisa Dea Florentina, Cabor Wushu Sumbang Perunggu Ke-7 untuk Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:26 WIB
Asian Games 2023: Lewat Tharisa Dea Florentina, Cabor Wushu Sumbang Perunggu Ke-7 untuk Indonesia
Tharisa Dea Florentina raih medali perunggu di Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@florentinadhea)
PEROLEHAN medali Indonesia bertambah di Asian Games 2023. Satu medali perunggu didapat dari cabang olahraga (cabor) wushu lewat penampilan Tharisa Dea Florentina.

Tharisa meraih medali perunggu dari nomor pertandingan 52 kg putri. Tharisa kalah dari wakil Iran, Samiroumi Elaheh Mansoryan, dalam pertarungan yang berlangsung di XSG Sports Centre, Hangzhou, Rabu (27/9/2023) malam WIB.

Tharisa Dea Florentina

Tharisa kalah dengan skor total 0-5. Poin tersebut didapat Elaheh pada ronde pertama, sedangkan di ronde kedua, mereka tidak ada yang mencatatkan poin sehingga skor akhir dimenangkan Elaheh.

Berkat kinerja apik Tharisa, Indonesia kini suda meraih 7 medali perunggu di Asian Games 2023. Di cabor wushu sendiri, sudah ada 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu yang diraih sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
