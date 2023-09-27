Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Seraf Naro Siregar Tambah Medali Perunggu dari Cabor Wushu Asian Games 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:55 WIB
Seraf Naro Siregar Tambah Medali Perunggu dari Cabor Wushu Asian Games 2023
Seraf Naro Siregar menambah satu keping perunggu untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: Instagram/@serafnaro)
A
A
A

HANGZHOU – Seraf Naro Siregar menambah raihan medali perunggu bagi kontingen Indonesia dari cabor wushu Asian Games 2023. Dengan begitu, atlet-atlet Tanah Air kini sudah menyabet enam medali perunggu.

Turun di nomor Daoshu dan Gunshu, Seraf meraup total poin dengan skor akhir 19,466. Pertandingan itu berlangsung di XSG Sports Centre, Rabu (27/9/2023).

Medali Asian Games 2022

Adapun rinciannya, Seraf mengoleksi 9,726 poin di nomor Daoshu. Sementara di nomor Gunshu, ia mengemas 9,740 poin. Setelah dua nomor itu di total, Seraf pun sukses membawa pulang medali perunggu ke Indonesia.

Seraf kalah saing dari atlet China, Zhizhao Chang, dan Jowen Si Wei Lim asal Singapura. Adapun Zhizhao yang merupakan wakil tuan rumah sukses menyabet medali emas dengan koleksi poin tertinggi yakni 19,626.

Sementara Jowen meraih perak dengan koleksi total poin 19,476. Total poin itu didapat setelah mencatat 9,733 poin dari nomor Daoshu, dan 9,743 dari nomor Gunshu.

Ini menjadi hasil yang manis bagi Indonesia, khususnya untuk cabor wushu. Sebab dengan perunggu yang didapat Seraf ini, cabor tersebut sukses menyumbang 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

Halaman:
1 2
