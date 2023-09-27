Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Resmi! Shesar Hiren Rhustavito dan Gregoria Mariska Jadi Kapten Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |16:31 WIB
Resmi! Shesar Hiren Rhustavito dan Gregoria Mariska Jadi Kapten Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2023
Shesar Hiren Rhustavito dan Gregoria Mariska Tunjung jadi kapten di Asian Games 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HANGZHOU Shesar Hiren Rhustavito dan Gregoria Mariska Tunjung resmi ditunjuk jadi kapten tim bulu tangkis putra dan putri Indonesia di Asian Games 2023. PBSI mengumumkannya lewat unggahan video singkat di akun media sosial mereka pada Rabu (27/9/2023).

“Ayo bertemu kapten kita,” tulis PBSI dalam unggahannya di Instagram.

Shesar Hiren Rhustavito dab Gregoria Mariska Tunjung

“Beregu putra: Sheshar Hiren Rhustavito, Beregu putri: Gregoria Mariska Tunjung,” sambungnya.

Dengan begitu, Vito -sapaan akrab Shesar- dan Gregoria akan memimpin sembilan pemain yang masing-masing berada di beregu putra dan putri. Seperti diketahui, PBSI mengirimkan total 20 pemain terbaiknya yang terdiri 10 putra dan 10 putri untuk berjuang di Asian Games 2023.

Selain Shesar, sembilan pemain yang menghuni nomor beregu putra yakni Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin, Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo, Rehan Naufal Kusharjanto dan Rinov Rivaldy.

Sementara itu, sembilan pemain putri yang dikirim selain Gregoria, adalah Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, Febriana Dwipuji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, Putri Kusuma Wardani, Komang Ayu Cahya Dewi, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Lisa Ayu Kusumawati, dan Pitha Haningtyas Mentari

Adapun pertandingan nomor beregu cabor bulu tangkis Asian Games 2023 akan dimulai pada 28 September hingga 2 Oktober 2023. Laga-laga seru itu akan berlangsung di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China.

Setelah itu, ada pertandingan nomor perorangan bulu tangkis Asian Games 2023. Laga akan dimainkan mulai 3 hingga 7 Oktober.

